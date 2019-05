Kaiserslautern

Zukunft des 1. FC Kaiserslautern weiter ungewiss

11.05.2019, 14:48 Uhr | dpa

Der Machtkampf beim 1. FC Kaiserslautern nimmt keine Ende und dem zerstrittenen Fußball-Drittligisten läuft im Kampf um die Lizenz die Zeit davon. Bei einem Treffen der wichtigsten Protagonisten dürfte sich am Montag entscheiden, wohin die Reise geht. Weiterhin ist ungeklärt, ob der Traditionsverein die fehlenden finanziellen Mittel für die Spielgenehmigung der kommenden Drittliga-Saison auftreiben kann.

Am Montag soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu einem Treffen alle Beteiligten kommen. Finanz-Geschäftsführer Michael Klatt, der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Littig, die noch nicht bekannten Investoren und Vertreter von Finanzpartner Quattrex werden über die Zukunft des viermaligen deutschen Meisters verhandeln. Bis zum 28. Mai bleibt den Lauterern noch Zeit, um die Gelder zur Lizenzerteilung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachzuweisen.

Entscheidend wird dabei sein, ob der FCK weiter auf die Zusammenarbeit mit Quattrex zählen kann. Mit dem Stuttgarter Unternehmen, dass dem Fritz-Walter-Club bereits in den vergangenen Jahren Darlehen über sechs Millionen Euro gewährte, wird derzeit über eine erneute Finanzspritze in Höhe von drei bis vier Millionen verhandelt. Nur wenn die Pfälzer Quattrex einen langfristigen Plan vorlegen, der über die Lizenzerteilung in diesem Sommer hinausgeht, kann mit einer weiteren Unterstützung gerechnet werden.

Sollte es nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit kommen, müsste die regionale Unternehmergruppe, die zuletzt drei Millionen Euro Eigenkapital in Aussicht stellte, die Lücke schließen, um die Lizenz zu sichern. Doch das Problem ist: Die Namen der potenziellen Investoren sind Klatt noch immer nicht bekannt. Eine von Klatt gesetzte Frist zu internen Veröffentlichung ist inzwischen verstrichen.