Essen

Laschet führt Gespräche in Thyssenkrupp-Zentrale

11.05.2019, 15:43 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will sich zu den neuen Umbaupläne bei Thyssenkrupp aus erster Hand informieren. Der Regierungschef ist am Samstagnachmittag in der Essener Konzernzentrale eingetroffen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtet. Er wolle mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sprechen, sagte Laschet bei seinem Eintreffen.

Der Thyssenkrupp-Vorstand hat nach Gegenwind aus der EU-Kommission die Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata abgesagt. Auch die geplante Aufspaltung von Thyssenkrupp in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen für Werkstoffe und für Industriegüter werde nicht weiter verfolgt, hatte Vorstandschef Guido Kerkhoff am Freitag mitgeteilt. "Der Konzern bleibt als Ganzes erhalten", betonte er.

Allerdings sollen in den kommenden drei Jahren 6000 Stellen gestrichen werden, 4000 mehr als bisher geplant. Entlassungen schließt er dabei nicht aus. Um neues Geld in die Kasse zu bekommen, will Kerkhoff die profitable Aufzugssparte an die Börse bringen.