Schwerin

Bischof von Maltzahn im Schweriner Dom verabschiedet

11.05.2019, 16:10 Uhr | dpa

Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Mecklenburg-Vorpommern, Andreas von Maltzahn, ist im Schweriner Dom verabschiedet worden. In einer feierlichen Zeremonie, zu der rund 600 Menschen kamen, gab er sein Amtskreuz zurück. Die Entpflichtung nahm der Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Ralf Meister, vor. Mit von Maltzahn werde ein großer Menschenfreund verabschiedet, der immer einen aufmerksamen Blick auf das Kleine hatte, sagte Meister.

Den Angaben zufolge war von Maltzahn von 2007 an Landesbischof in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und seit Pfingsten 2012 Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche. Seit Anfang Mai ist er als Studienleiter am Prediger- und Studienseminar der Nordkirche in Ratzeburg tätig.

In seiner Predigt forderte von Maltzahn die Menschen auf, achtsam zu sein für jene, die sich von niemandem gesehen fühlen. "Menschen, die ihre Armut verschämt verbergen. Oder Menschen, die es ungeheure Kraft kostet, überhaupt weiter zu leben - und sie werden immer mehr." Er erinnerte an die "Fridays for Future"-Bewegung, die von den Erwachsenen fordere, endlich ernst zu machen mit der Energiewende. "Es ist höchste Zeit, sich mit aller Kraft der Gefahr entgegenzustellen - in der Politik, als Kirchen, persönlich."

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dankte von Maltzahn für seine Tätigkeit. "Es war eine fruchtbare Zusammenarbeit. Klar in der Haltung, konstruktiv und zugänglich."

Die in der Landesregierung für Kirchenangelegenheiten zuständige Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) betonte, dass von Maltzahn als Bischof den Christen im Nordosten aus dem Herzen gesprochen habe. "Er schaffte das Verbindende." Auch Nichtchristen hätten in ihm eine Stimme der Vernunft gesehen.