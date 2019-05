Leinatal

Brand zerstört historisches Wohnhaus im Landkreis Gotha

11.05.2019, 17:31 Uhr | dpa

Ein wohl mehr als hundert Jahre altes Wohnhaus ist im Landkreis Gotha den Flammen eines Feuers zum Opfer gefallen. Der Brand sei aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht zum Samstag ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale. Verletzte habe es nicht gegeben. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Menschen in dem Haus. Allerdings mussten Bewohner eines Nachbarhauses in einem Ortsteil der Landgemeinde Leinatal ihr Zuhause verlassen, da die Flammen auch auf das Gebäude übergriffen und es beschädigten. Den Sachschaden schätzt die Polizei bisher auf 80 000 Euro.