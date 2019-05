Dormagen

Säbelfechter Hartung gewinnt Weltcupturnier in Madrid

11.05.2019, 20:54 Uhr | dpa

Säbelfechter Max Hartung hat erneut das Weltcupturnier in Madrid gewonnen. In einem spannenden Finale setzte sich der 29- Jährige aus Dormagen am Samstag gegen Olympiasieger Aron Szilagyi aus Ungarn mit 15:14 durch. Hartung lag zwischenzeitlich zurück, drehte dann aber das Duell und verteidigte damit seinen Weltcup-Erfolg aus dem Vorjahr. Für den Säbel-Spezialisten war es der zweite Sieg und die insgesamt fünfte Podiumsplatzierung in der laufenden Saison. Björn Hübner aus Werbach beendete das Turnier als zweitbester Deutscher auf Rang 14.