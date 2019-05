Bochum

Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Bochum

11.05.2019, 21:06 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand sind am Samstagabend zwei Bewohner eines Hauses in Bochum verletzt worden. Kurz nach 19 Uhr löste ein Rauchmelder Alarm aus, woraufhin ein Löschzug von Feuer- und Rettungswache zu dem Mehrfamilienhauses eilte. In der Brandwohnung im dritten Obergeschoss waren nach Angaben der Feuerwehr noch zwei Bewohner, die aus den verqualmten Räumen gerettet wurden. Beide erlitten eine Rauchvergiftung, wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandwohnung und der Treppenraum wurden den Angaben zufolge belüftet und vom giftigen Brandrauch befreit.