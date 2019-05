Magdeburg

Bauarbeiten: Magdeburger Hauptbahnhof eine Nacht gesperrt

12.05.2019, 00:16 Uhr | dpa

Wer am Sonntag mit dem Zug von oder nach Magdeburg fährt, muss mit Umleitungen und Ersatzbussen rechnen. In der Nacht zu Sonntag wird der Hauptbahnhof für den Zugverkehr gesperrt. Die Einschränkungen sollen in den Mittagsstunden wieder aufgehoben werden. In dieser Zeit werden einige Intercity-Züge umgeleitet und halten am Bahnhof Magdeburg-Neustadt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auf zahlreichen anderen regionalen Linien und im Nahverkehr werden Ersatzbusse eingesetzt. Die Deutsche Bahn und Abellio bitten, sich vor der Abfahrt über mögliche Einschränkungen zu informieren.

Grund dafür ist die aufwendige Sanierung des Bahnknotens. Während der Sperrung will die Deutsche Bahn die neu sanierten Gleise und Bahnsteige 2 bis 5 in ihre Softwaresysteme einpassen. Sie waren zuvor aufwendig saniert worden und sollen von Sonntagmittag an wieder zur Verfügung stehen. Damit sind nach jahrelangen Einschränkungen bis auf Gleis 1 alle Bahnsteige runderneuert und wieder nutzbar. Der Behelfsbahnsteig am Gleis 13 geht außer Betrieb.

Der Magdeburger Hauptbahnhof bleibt allerdings eine Baustelle: Als nächstes stehen den Angaben zufolge unter anderem die Sanierung der Empfangshalle und des Fußgängertunnels an. Die Bahn plant, die Arbeiten bis Oktober 2020 abzuschließen. Insgesamt werden in Magdeburg laut Bahn mehr als 500 Millionen Euro investiert.