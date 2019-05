Walldorf

Nach Brand: Kirchenweihe für wiedergebauten Bau in Walldorf

12.05.2019, 01:25 Uhr | dpa

Die Kirchenburg in Walldorf. Foto: Jörg Carstensen/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach einem verheerenden Feuer vor sieben Jahren ist die Kirchenburg Walldorf (Kreis Schmalkalden-Meiningen) inzwischen fertig saniert - am Wochenende wird das Gotteshaus geweiht. Offiziell wird die Weihe bei einem Gottesdienst für die Kirchengemeinde und Gäste heute abgeschlossen. Der festliche Akt erstreckt sich aber über zwei Tage, weil das Interesse derart groß sei, in der Kirche selbst aber nur begrenzt Platz zur Verfügung stehe, erklärte der zuständige Pfarrer Heinrich von Berlepsch. An beiden Tagen soll das Gotteshaus unabhängig von Gottesdiensten geöffnet werden. Unter anderem sind Führungen und ein Orgelkonzert geplant.

Die Kirchenburg, deren Ursprünge bis ins Mittelalter zurückreichen, war am 3. April 2012 mitsamt ihrer historischen Ausstattung ausgebrannt. Die Brandursache ist bis heute ungeklärt.