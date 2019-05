Bremen

Schau mit Werken des Malerpaars Overbeck wird eröffnet

12.05.2019, 02:14 Uhr | dpa

In Bremen wird heute eine Ausstellung mit Werken des Malerpaares Overbeck eröffnet. Fritz Overbeck (1869-1909) und Hermine Overbeck-Rohte (1869-1937) lebten im Künstlerdorf Worpswede nahe der Hansestadt, in ihren Werken setzten sie sich oft mit der typischen Moorlandschaft rund um das Dorf auseinander. Das Overbeck-Museum in Bremen zeigt nun die ganze Vielfalt ihres Schaffens.

In der Ausstellung "Stationen ihres Lebens - Eine Reise in Bildern und Briefen" sind 70 Gemälde und Zeichnungen der beiden zu sehen, darunter auch selten gezeigte Bilder. Die Motivpalette reicht vom Schweizer Schneegipfel über die raue Inselbrandung bis hin zur Worpsweder Landschaft. Briefauszüge spiegeln den regen künstlerischen Austausch des Paares. "Als Kollegin hat Fritz Hermine ganz und gar für voll genommen", sagt Museumsleiterin Katja Pourshirazi. Die Ausstellung läuft bis zum 4. August.