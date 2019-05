Bremerhaven

Schriftsteller Karahasan bekommt Bremerhavener Bürgerpreis

12.05.2019, 02:34 Uhr | dpa

Der Erzähler Dževad Karahasan wird heute mit dem Bremerhavener Jeanette-Schocken-Preis für Literatur geehrt. Die Jury lobte die Werke des Bosniers als zeitgenössisch und zugleich zeitlos. "Alle seine Bücher vereinen sich zu einer eindringlichen Absage an jede Form von Nationalismus und ideologischer Engstirnigkeit", heißt es in der Begründung. Karahasans Buch "Der nächtliche Rat", für das er vor allem ausgezeichnet wird, spielt in Jugoslawien im Jahr 1991 am Vorabend des Bürgerkriegs.

Der mit 7500 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre in Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten vergeben. Das Preisgeld stammt aus Spenden von Bremerhavener Bürgerinnen und Bürgern. Frühere Preisträger waren Péter Esterházy und Lizzie Doron.