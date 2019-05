Hamburg

St. Pauli bestreitet letztes Heimspiel

12.05.2019, 03:58 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli bestreitet heute in der 2. Fußball-Bundesliga sein letztes Heimspiel der laufenden Saison. Vor der Partie gegen den VfL Bochum werden im ausverkauften Millerntor-Stadion auch einige Spieler verabschiedet, die in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Kiezclub-Trikot tragen werden. Gegen den Tabellen-Elften wollen sich die fünf Ränge weiter vorn platzierten St. Pauli-Profis erfolgreich von ihren treuen Fans in die Sommerpause verabschieden. "Ein guter Abschluss ist immer wichtig", betonte Torhüter Robin Himmelmann. Und ergänzte: "Neben dem Ergebnis geht es auch um die Art und Weise, wie wir spielen."