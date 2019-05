Berlin

1. FC Union im letzten Heimspiel unter Siegdruck

12.05.2019, 09:17 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin steht im letzten Heimspiel der Saison unter Siegdruck. In der Partie des vorletzten Spieltages würde ein Erfolg über den 1. FC Magdeburg den Berlinern eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga verschaffen, da die unmittelbaren Konkurrenten der Berliner, der SC Paderborn und der Hamburger SV, direkt aufeinander treffen. Allerdings hat das Team von Trainer Urs Fischer in den letzten sieben Spielen nur einmal gewonnen. Aber auch der 1. FC Magdeburg steht unter dem Druck des Siegen-Müssens: Eine Niederlage im Stadion an der Alten Försterei könnte den Abstieg des Aufsteigers besiegeln.