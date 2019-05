Berlin

Sachsen soll Ableger von Bundesbehörde BSI bekommen

12.05.2019, 14:44 Uhr | dpa

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. Foto: Oliver Berg/Archivbild (Quelle: dpa)

In Sachsen sollen zwei Außenstellen des Bonner Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entstehen. Die Hälfte von insgesamt 200 Stellen soll aus dem Haushalt des BSI kommen, die Verortung der anderen ist noch unklar, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" über die Pläne berichtet. Entscheidungen über Standorte sind nach Angaben des Ministeriums noch nicht gefallen.