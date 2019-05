Hannover

Tote 92-Jährige in Hannover entdeckt: Verbrechen möglich

12.05.2019, 15:05 Uhr | dpa

Eine Frau hat am Sonntag in Hannover ihre 92 Jahre alte Tante tot in einer Wohnung entdeckt. Die Polizei schloss nach ersten Erkenntnissen ein Verbrechen nicht aus. Rechtsmediziner sollten die Tote untersuchen. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekanntgegeben.