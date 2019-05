Chemnitz

Rund 9000 Besucher bei 20. Chemnitzer Museumsnacht

12.05.2019, 16:47 Uhr | dpa

Bei der 20. Chemnitzer Museumsnacht haben am Samstagabend mehr als 9100 Neugierige Ausstellungen, besondere Gebäude und Archive erkundet. 30 Institutionen öffneten länger, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte.

Die Museumsnacht stand im Zeichen des Bauhaus-Jubiläums. Es gab zahlreiche Führungen zu Architektur und Geschichte von Chemnitzer Gebäuden im Bauhaus-Stil. Die Kunstsammlungen rückten 100 Jahre nach Gründung der Kunstschule in der Ausstellung "Bauhaus. Textil und Grafik" besonders die Frauen am Bauhaus in den Fokus. Im Spielemuseum konnten Besucher spielerisches Lernen, wie es am Bauhaus üblich war, selbst ausprobieren.

30 Jahre nach der friedlichen Revolution widmete sich das Stasi-Unterlagen-Archiv in Chemnitz der Flucht aus der DDR. Der Nachbau eines Fluchtflugzeuges habe viele Besucher angezogen, hieß es von der Stadtverwaltung.