Dresden

Dresdner Fernsehturm: Finanzierung für Sanierung perfekt

12.05.2019, 18:00 Uhr | dpa

Das Finanzierungskonzept zur Sanierung des Dresdner Fernsehturmes ist in trockenen Tüchern. Nachdem der Bund bereits im vergangenen Herbst 12,8 Millionen Euro und damit die Hälfte der veranschlagten Kosten zusagte, sicherte am Sonntag auch das Land Sachsen seinen 25-prozentigen Anteil zu. Den Rest trägt die Stadt Dresden. Wann der 252 Meter hohe Turm, der seit 1991 nicht mehr öffentlich zugänglich ist, für Publikum wieder geöffnet wird, ist allerdings unklar. Weder Dresdens Stadtoberhaupt Dirk Hilbert (FDP) noch der Chef der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm, Bruno Jacobfeuerborn, wollten sich festlegen. Der verglich das Vorhaben mit einem Marathon. Man sei nun aber losgelaufen.

Bevor der Fernsehturm wie früher mit seinem doppelstöckigen Restaurant hoch über der Elbe wieder Besucher empfängt, dürfte tatsächlich noch viel Wasser den Fluss hinabfließen. Denn zunächst gilt es einen Betreiber zu finden, der auch die Gastronomie in luftiger Höhe übernimmt. Es gebe eine breite gesellschaftliche Mehrheit, die sich eine Wiedereröffnung des Fernsehturmes wünscht, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei einem Vor-Ort-Termin am Sonntag. Für eine richtige Gastronomie wäre eine logistische Meisterleistung erforderlich: Aus Brandschutzgründen kann eine Küche nur am Fuße des Turmes ihre Arbeit verrichten.

Der Dresdner Fernsehturm wurde am 7. Oktober 1969, dem 20. Geburtstag der DDR, eröffnet und dient seither als Sendeturm für Fernsehen, Rundfunk und Mobilfunk. Mitte 1991 wurde er für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Turm gilt als wichtiges Bauwerk der Ost-Moderne. In gut 145 Meter Höhe gab es auf zwei Etagen ein Restaurant. Vor der Schließung des Turmes kamen jährlich etwa 200 000 Besucher, für einen wirtschaftlichen Betrieb brauchte man nach Berechnungen aber mehr. Ein Handicap ist dabei zweifellos die Lage. Der Fernsehturm befindet sich im Hochland von Dresden und ist für Besucher bisher nur schwer erreichbar.

Über dem Restaurant gibt es noch eine Plattform, auf der Besucher nach draußen gehen und bei guter Sicht bis in das Erzgebirge und die Sächsische Schweiz schauen können. Der Fernsehturm ließ sich früher auch über 750 Stufen zu Fuß erklimmen. Derzeit ist nur ein Fahrstuhl verfügbar. Er benötigt bis oben etwa zwei Minuten. Zum 50. Geburtstages soll es in diesem Jahr einen Tag der offenen Tür geben. Er ist für den 11. Oktober geplant.