Kurzfristiger Ausfall: Mainz in Frankfurt ohne Quaison

12.05.2019, 18:02 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag kurzfristig ohne Offensivspieler Robin Quaison auskommen. Der 25-Jährige habe sich im Abschlusstraining der Rheinhessen eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und sei deswegen in der Partie zum Abschluss des 33. Spieltags nicht einsatzfähig, teilten die Mainzer kurz vor dem Anpfiff mit.