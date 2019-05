Frankfurt am Main

Robertson spielt bis 2021 für Frankfurts Basketballer

12.05.2019, 18:44 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt kann für weitere zwei Jahre auf die Dienste von Urgestein Quantez Robertson bauen. Die Hessen haben den Vertrag mit dem 34 Jahre alten Amerikaner bis 2021 verlängert. "Tez ist das Gesicht des Clubs", sagte Skyliners-Trainer Gordon Herbert am Sonntag in einer Vereinsmitteilung. "Er ist sicher einer der vielseitigsten Spieler, die ich je coachen durfte. Dazu ist sein Basketball-IQ auf einem sehr hohen Niveau."

Robertson absolvierte seit 2009 bisher 357 Spiele für die Frankfurter, die den Einzug in die Bundesliga-Playoffs in dieser Saison verpassten. Mehr schaffte nur Pascal Roller (408). "Es war nicht wirklich eine schwere Entscheidung", sagte der Abwehrstratege über die Vertragsverlängerung. "Ich bin bereit für die neue Reise in den nächsten zwei Jahren."