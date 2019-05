Aue

"Bisschen feiern": Greuther Fürth sichert Klassenerhalt

12.05.2019, 18:49 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth kann für eine weitere Saison in der 2. Fußball-Bundesliga planen. Am Sonntag kamen die Franken zu einem 1:1 (1:1)-Unentschieden beim FC Erzgebirge Aue und sicherten mit nunmehr 39 Zählern einen Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt. Im Erzgebirgsstadion hatte Julian Green die Gäste in der 16. Minute in Führung gebracht. Nur vier Minuten später gelang Jan Hochscheidt der Ausgleich für die Hausherren, die bereits am vorherigen Spieltag den Klassenerhalt gesichert hatten.

"Wir haben am vorletzten Spieltag die Klasse gehalten, die Jungs haben einen guten Job gemacht. Sie bekommen jetzt zwei Tage frei und dürfen ein bisschen feiern, dann werden wir uns konzentriert auf die letzte Partie gegen St. Pauli vorbereiten", verkündete Fürths Trainer Stefan Leitl.

Torwart Sascha Burchert resümierte: "Es hätte nicht passieren müssen, dass es am Ende so eng wird, dazu waren wir zu stark in der Mitte der Rückrunde. Das Ziel von uns muss sein, dass wir jedes Jahr die Klasse halten. Jede Saison in der 2. Liga ist erstmal eine gewonnene Saison, auch wenn es uns natürlich ebenfalls lieber wäre, wenn wir weiter oben wären."

Leitl musste ein letztes Mal auf den gesperrten Torjäger Daniel Keita-Ruel verzichten, bei Aue vertrat Robert Jendrusch den verletzten Kapitän Martin Männel im Tor. Nach einer kurzen Abtastphase nutzte Green eine Unaufmerksamkeit in der Auer Abwehr und brauchte nach einer Hereingabe von Maximilian Sauer nur noch einzunicken. Die Freude dauerte jedoch nur vier Minuten, ehe Hochscheidt mit einem trockenen Schuss aus rund 20 Metern den Ausgleich erzielte.

Im zweiten Spielabschnitt verlor die zuvor unterhaltsame Partie an Tempo. Beide Mannschaften arrangierten sich mit dem Remis. "Wir genießen heute den Moment, weil wir doch länger warten mussten, den Nichtabstieg perfekt zu machen", sagte Kapitän Marco Caligiuri nach dem Klassenverbleib.