INTERVIEWAshok Sridharan

Bonner Oberbürgermeister wirbt für Europawahl

12.05.2019, 19:36 Uhr

Unter dem Motto "Europa – grenzenlos" werben viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Medienhaus Ströer für die Teilnahme an den Europawahlen am 26. Mai 2019. Auch Bonns OB Sridharan ist dabei – und spricht im Interview über seine ganz persönlichen Verbindungen zu Europa.

t-online.de: Herr Sridharan, wie heißt Ihre europäische Lieblingsspeise?

Ashok Sridharan: Meine Lieblingsspeise sind Spaghetti Vongole.

Wie wichtig ist für Sie der Wirtschaftsfaktor Europa?

Natürlich ist Europa auch ein Wirtschaftsfaktor, und er garantiert für die weitaus meisten Menschen sichere Lebensverhältnisse. Wichtiger aber ist, dass die Europäische Union das erfolgreichste Friedensprojekt auf unserem Kontinent darstellt. 70 Jahre ohne Krieg zwischen seinen Mitgliedsstaaten – welch ein Geschenk!

Was sind Ihre Partnerstädte in Europa?

Unsere Stadtbezirke pflegen zum Teil seit 70 Jahren Städtepartnerschaften:



Stadtbezirk Bad Godesberg:

Frascati (Italien) Städtepartnerschaft seit 1957

Kortrijk (Belgien) Städtepartnerschaft seit 1964

Saint-Cloud (Frankreich) Städtepartnerschaft seit 1957

Windsor-Maidenhead (Großbritannien) Städtepartnerschaft seit 1960

Yalova (Türkei) Städtefreundschaft seit 1969

Berlin Steglitz-Zehlendorf Städtefreundschaft seit 1962

Stadtbezirk Bonn:

Oxford (England): Städtepartnerschaft seit 1947 (eine der längsten Partnerschaften zwischen einer bundesdeutschen und einer ausländischen Stadt überhaupt!)

Budafok (Ungarn) Städtepartnerschaft seit 1991

Oppeln (Polen) Städtefreundschaft seit 1997

Stadtbezirk Beuel:

Mirecourt (Frankreich) Städtepartnerschaft seit 1969

Stadtbezirk Hardtberg:

Villemomble (Frankreich) Städtepartnerschaft seit 1967

Wohin reisen Sie in Europa am liebsten?

An den Bodensee, nach Tirol und in die Toscana.

Was macht Bonn für Studierende attraktiv?

Einerseits die Weltoffenheit. Andererseits auch die hervorragenden Angebote in Forschung und Lehre. Und natürlich das rheinische Lebensgefühl.

Was gewinnt Bonn durch den europäischen Binnenmarkt?

Der europäische Binnenmarkt hat zu einer großen wirtschaftlichen Dynamik in der Europäischen Union geführt. Auch viele Bonner Unternehmen, die überwiegend mit ihren Produkten und Angeboten in ganz Europa im Wettbewerb stehen, profitieren von den Grundfreiheiten des gemeinsamen Marktes und schaffen so in der Region zukunftssichere Arbeitsplätze und Einkommen für die lokale Bevölkerung.

Hinweis: Das Interview ist Teil der "Grenzenlos"-Kampagne des Medienhauses Ströer und wurde per E-Mail geführt.