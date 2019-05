Jena

Jenaer Basketballer verlieren letztes Spiel gegen Göttingen

12.05.2019, 20:24 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Science City Jena hat auch das letzte Spiel der Saison vor heimischer Kulisse verloren. Gegen die BG Göttingen mussten sich die Thüringer mit 92:93 denkbar knapp geschlagen geben. Die Saalestädter verabschieden sich als Absteiger mit insgesamt fünf Siegen aus der Basketball-Bundesliga. Gegen die BG war Julius Wolf mit 14 Punkten und fünf Rebounds treffsicherster Jenaer.

Im ersten Viertel zeigten die Gäste aus Niedersachsen offensiv eine starke Partie, während Science City eine kurze Eingewöhnungszeit benötigte. Das Viertel ging verdient mit 29:19 an Göttingen. In den zweiten zehn Minuten kamen die Gastgeber besser ins Spiel und konnten die Partie mit der Zeit ausgeglichener gestalten (23:22). Vor allem Wolf zeigte sich hochmotiviert und treffsicher.

In der zweiten Halbzeit erwischten die Niedersachsen erneut den besseren Start, Jena musste wie so häufig in der Saison hinterherlaufen. Doch im letzten Viertel mobilisierten die Hausherren noch einmal alle Kräfte um sich vom eigenen Publikum gebührend zu verabschieden. Der Schlussspurt kam aber etwas zu spät, die Veilchen brachten die Führung in einer spannenden Schlussphase ins Ziel.