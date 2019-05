INTERVIEWThomas Kufen

Essener Oberbürgermeister wirbt für Europawahl

12.05.2019, 20:45 Uhr

Unter dem Motto "Europa – grenzenlos" werben viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Medienhaus Ströer für die Teilnahme an den Europawahlen am 26. Mai 2019. Auch Essens OB Thomas Kufen ist dabei – und spricht im Interview über seine ganz persönlichen Verbindungen zu Europa.

t-online.de: Herr Kufen, wie heißt Ihre europäische Lieblingsspeise?

Thomas Kufen: Ganz klar Spaghetti Bolognese.

Wie wichtig ist für Sie der Wirtschaftsfaktor Europa?

Essen liegt mitten in Europa. Hier haben national und international tätige Unternehmen ihren Sitz, ein gemeinsamer Binnenmarkt ist für den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmungen wesentlich. Das wiederum hat einen direkten Einfluss auf die Einnahmen und den Haushalt der Stadt Essen.

Was sind Ihre Partnerstädte in Europa?

Bereits im Jahr 1949 hat die Stadt Essen die erste Städtepartnerschaft mit dem englischen Sunderland geschlossen. Danach folgten Partnerschaften mit Tampere (Finnland, 1960), Grenoble (Frankreich, 1979), Tel Aviv (Israel, 1991), Nischni Nowgorod (Russland, 2008), Zabrze (Polen, 2015). Der Vollständigkeit halber: Das chinesische Changzhou ist ebenfalls seit 2015 unser Städtepartner.







Wohin reisen Sie in Europa am liebsten?

Ich habe bereits viele europäische Städte und Regionen bereist. Jedes Land hat seine besonderen Reize, seine Mentalitäten und Sehenswürdigkeiten. Besonders beeindruckt hat mich zuletzt Albanien, mit seiner schönen Landschaft, der Herzlichkeit der Menschen und der albanischen Küche.

Was macht Essen für Studierende attraktiv?

Mit der Universität Duisburg-Essen (UDE) haben wir eine der Top 20 Universitäten weltweit in unserer Stadt. Die universitäre Forschung und Lehre haben also einen sehr guten Ruf. Rund 43.500 Studierende leben derzeit in Essen und besuchen neben der UDE auch die FOM Hochschule für Management und Ökonomie oder die Folkwang Universität der Künste. Auch abseits des Campus hat Essen viel zu bieten – ein hervorragendes Kulturangebot, eine sehr gute Gastronomieszene, vielfältige Sport- und Freizeitangebote, sowie über das ganze Stadtgebiet verteilte Parkanlagen und Wälder die zum Lernen, Entspannen und Verweilen einladen.

Was gewinnt Essen durch den europäischen Binnenmarkt?

„Essen – mitten in Europa“ ist in großen Buchstaben am Essener Hauptbahnhof zu lesen. Durch unsere geografische Lage sind wir innerhalb Europas gut zu erreichen. Das vereinfacht Handel und der hier ansässigen Unternehmen und macht uns zum Sitz der acht umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands.

Hinweis: Das Interview ist Teil der "Grenzenlos"-Kampagne des Medienhauses Ströer und wurde per E-Mail geführt.