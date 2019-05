Wilhelmshaven

Stichwahl bei Oberbürgermeisterwahl in Wilhelmshaven nötig

12.05.2019, 21:52 Uhr | dpa

Auf der Suche nach einem neuen Oberbürgermeister von Wilhelmshaven ist eine Stichwahl nötig. Am Tag der Europawahl, am 26. Mai, treten dann Niels Weller (48) von der SPD und der Einzelbewerber Carsten Feist (geboren 1969) gegeneinander an. Am Sonntag standen zwölf Männer und drei Frauen zur Wahl, keiner der Bewerber konnte sich mit absoluter Mehrheit durchsetzen. Der neue OB soll am 1. November das Rathaus beziehen. Amtsinhaber Andreas Wagner (51) war nicht mehr angetreten.

Etwa 65 000 Menschen sind in der Stadt wahlberechtigt. Wagner war 2011 für die CDU angetreten, schon damals gab es insgesamt neun Kandidaten. Nach acht Jahren im Rathaus hatte er Anfang des Jahres seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur erklärt.

Die Hafenstadt Wilhelmshaven gilt als größter Bundeswehr- und Marinestandort in Deutschland, die Bundeswehr ist mit rund 8000 militärischen und zivilen Dienstposten größter Arbeitgeber. In der strukturschwachen Region war die Arbeitslosenquote Ende 2018 mit gut zehn Prozent doppelt so hoch wie im niedersächsischen Durchschnitt. Wirtschaftlichen Auftrieb erhofft sich die Stadt vom JadeWeserPort. Der im Jahr 2012 eröffnete einzige deutsche Tiefwasserhafen ist beim Containerumschlag jedoch noch weit von seinen Planungszielen entfernt.