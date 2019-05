Weimar

Awo-Regionalverband trifft künftigen Verhandlungspartner Verdi

13.05.2019, 00:15 Uhr | dpa

Über Tarifbewegungen in der Sozialwirtschaft will der vom Arbeitgeberverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Thüringen ausgeschiedene Regionalverband Mitte-West mit Verdi-Chef Frank Bsirske sprechen. Bsirske und Awo-Regionalchef Frank Albrecht wollen heute in Erfurt unter anderem über die Situation in der Pflegebranche informieren. Im April hatte der Regionalverband Mitte-West angekündigt, künftig mit der Gewerkschaft Verdi über Tarifverträge verhandeln zu wollen und nicht mehr mit der Gewerkschaft DHV im Christlichen Gewerkschaftsbund.

Der Regionalverband wurde daraufhin aus dem Arbeitgeberverband der Awo Thüringen ausgeschlossen. Allerdings hatte der Regionalverband zuvor selbst entschieden, den Thüringer Awo-Arbeitgeberverband, dessen Gründungsmitglied er war, zu verlassen und stattdessen in den Arbeitgeberverband der Awo Deutschland einzutreten.

Das Gebiet des Regionalverbands umfasst unter anderem Weimar, Jena, das Weimarer Land, den Unstrut-Hainich-Kreis sowie Sömmerda.