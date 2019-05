Hannover

Finanzminister präsentiert geschätzte Steuereinnahmen

13.05.2019, 02:39 Uhr | dpa

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) präsentiert heute die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung. Sie werden Einfluss haben auf die Beratungen für den Landeshaushalt des kommenden Jahres, dessen Eckpunkte die rot-schwarze Landesregierung Ende Juni oder Anfang Juli festlegen will. Hilbers hatte bereits signalisiert, dass sich die schwächelnde Konjunktur bei den Steuereinnahmen bemerkbar machen wird und daher die Zuwächse - ähnlich wie im Bund - nicht mehr so stark ausfallen werden wie in den vergangenen Jahren.