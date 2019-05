Mainz

"BecherBonus" startet an Rhein und Saar in rund 260 Filialen

13.05.2019, 02:41 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wollen sich rund 260 Geschäfte an der hessischen Mehrweg-Initiative "BecherBonus" beteiligen. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) stellt das Projekt zusammen mit ihrer hessischen Amtskollegin Priska Hinz (Grüne) heute in Mainz vor. Bei dem System verkaufen teilnehmende Betriebe ein Heißgetränk mindestens zehn Cent günstiger, wenn Kunden eigene Becher mitbringen. Das Land will so Tee- und Kaffeeliebhabern einen Anreiz zum Verzicht auf Einwegbecher geben und die Abfallmenge verringern.

Das Ministerium verwies auf Zahlen der Deutschen Umwelthilfe, wonach allein durch die Ausgabe von Heißgetränken bundesweit 2,8 Milliarden Becher im Jahr verbraucht werden. In Hessen gibt es die Initiative bereits seit 2016. Wie das hessische Umweltministerium in Wiesbaden mitteilte, beteiligen sich an der Aktion "BecherBonus" hessenweit bislang rund 120 Geschäfte mit etwa 900 Filialen.