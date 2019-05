Wiesbaden

Verkehrsminister stellt neues Seniorenticket vor

13.05.2019, 03:48 Uhr | dpa

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellt heute in Wiesbaden das neue Seniorenticket des Landes vor. Das Angebot gilt vom kommenden Jahr an und richtet sich an knapp 1,3 Millionen ältere Männer und Frauen in Hessen. Neben dem Minister werden die Verantwortlichen der Verkehrsverbünde Rhein-Main (RMV), Nordhessen (NVV) und Rhein-Neckar (VRN) die Details zu dem neuen Angebot erklären.

Vorbild für die Fahrkarte ist das seit August 2017 geltende Schülerticket. Mit der Fahrkarte können Schüler und Auszubildende für 365 Euro im Jahr landesweit Busse und Bahnen nutzen.