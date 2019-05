Mainz

40 Ärzte beim Wiedereinstiegskurs für Mediziner

13.05.2019, 03:52 Uhr | dpa

Ob Babypause, die Pflege von Angehörigen oder ein Sabbatical: Es gibt viele Gründe für eine berufliche Auszeit. Ärzte, die wieder in ihren Beruf einsteigen wollen, sollen in einem Wiedereinstiegskurs fit gemacht werden. Heute beginnt in Mainz der fünftägige Kurs der Akademie für Ärztliche Fortbildung und der Landesärztekammer für rund 40 Mediziner. Besprochen werden relevante Themen aus der täglichen Praxis. Praktische Übungen stehen auch auf dem Programm. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) eröffnet die Veranstaltung. Es ist die zweite dieser Art; der erste Kurs wurde dem Ministerium zufolge vor rund zwei Jahren angeboten.