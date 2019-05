Leipzig

Mehr als 30 neue Stolpersteine werden in Leipzig verlegt

13.05.2019, 06:56 Uhr | dpa

Der Kölner Bildhauer Gunter Demnig will am Montag mehr als 30 neue Stolpersteine in Leipzig verlegen. Zu den bisher mehr als 500 Stolpersteinen sollen 32 hinzukommen, hieß es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine in Leipzig. Sie sollen an den ehemaligen Wohnorten von Menschen verlegt werden, die während der NS-Diktatur verfolgt oder ermordet wurden. Auch Angehörige von Opfern werden dazu erwartet, teilte das Bürgerkomitee Leipzig mit.

Erinnern sollen die Steine etwa an die jüdische Familie Bleiweiss, die am Leipziger Brühl ein Rauchwarengeschäft betrieben hatte. Die fünfköpfige Familie verließ Deutschland 1937 nach antisemitischen Übergriffen. In Frankreich wurde sie 1942 festgenommen. Drei Familienmitglieder wurden während der NS-Diktatur in Auschwitz ermordet, einem Sohn und der Mutter gelangen die Flucht. Seit 2006 werden in Leipzig immer wieder Stolpersteine verlegt.