Penzlin

Feuer zerstört Gutshaus: Bewohner können flüchten

13.05.2019, 07:23 Uhr | dpa

Ein Feuer hat in einem Gutshaus in Ave bei Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) einen Schaden von mindestens 500 000 Euro angerichtet. Der Brand brach kurz nach Mitternacht im Obergeschoss des Gebäudes aus, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Alle neun Bewohner der Einrichtung für betreutes Wohnen konnten unverletzt das Haus verlassen und wurden vom Träger in anderen Häusern untergebracht. Etwa 50 Feuerwehrleute waren beim Löschen im Einsatz. Ein Brandursachenermittler soll nun prüfen, warum das Feuer ausbrach.