Kiel

SPD verlangt Bundesratsinitiative gegen Plastikmüll-Export

13.05.2019, 08:07 Uhr | dpa

Die Landesregierung in Kiel soll nach Forderungen der SPD im Landtag eine Bundesratsinitiative gegen den Export von Plastikmüll starten. Dessen Ausfuhr müsse generell verboten werden, heißt es in einem Antrag zur Parlamentssitzung, die am Mittwoch beginnt. Die Landesregierung solle den Bund auch auffordern, ein Exportverbot EU-weit durchzusetzen. "Exportierte Plastikabfälle aus den Industrieländern sind häufig so stark verunreinigt, dass sie nicht ohne weiteres recycelt oder auf andere Weise weiterverarbeitet werden können", heißt es in dem SPD-Antrag.

Seit China solche Importe gestoppt habe, lande der Müll vor allem in Südostasien und in der Türkei. Deutschland und Europa stünden aber in der Verantwortung, ihren Plastikmüll selbst zu sortieren, zu recyceln oder zu entsorgen. ""Aus den Augen aus dem Sinn" ist nicht das richtige Motto, wenn es um einen verantwortlichen Umgang mit Müll geht", sagte der SPD-Umweltpolitiker Stefan Weber. Der Export häufig stark verunreinigten Abfalls ruiniere die Umwelt in ärmeren Ländern. Böden und Gewässer würden verschmutzt oder der Müll ohne Schutzvorkehrungen zum Schaden der Bevölkerung verbrannt. Bis zur Umsetzung eines Ausfuhrverbots müssten die Exporte stärker auf Verunreinigungen kontrolliert werden, sagte Weber. "Dafür liegt die Zuständigkeit bei den Bundesländern."