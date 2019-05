Rhede (Ems)

Pilotin ist nach Absturz von Segelflieger außer Lebensgefahr

13.05.2019, 09:14 Uhr | dpa

Nach einem Absturz mit ihrem Segelflugzeug im Emsland ist eine 29 Jahre alte Frau inzwischen außer Lebensgefahr. Wie eine Polizeisprecherin in Lingen am Montag sagte, liege die Pilotin zwar noch auf der Intensivstation, es gehe ihr aber etwas besser. Die 29-Jährige aus Hannover hatte am Samstag in Rhede an einer Prüfung für Kunstsegelflieger teilgenommen, als sie die Kontrolle über ihr Flugzeug verlor. Sie stürzte mit dem Zweisitzer auf ein Feld. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung begannen noch am Wochenende vor Ort, die genaue Ursache für den Absturz zu untersuchen.