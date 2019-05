Kiel

Besuch von Parlamentariern aus chinesischer Partnerregion

13.05.2019, 10:14 Uhr | dpa

Bis Mittwoch ist eine Delegation des Provinzvolkskongresses von Schleswig-Holsteins chinesischer Partnerprovinz Zhejiang zu einem Besuch im Norden. "Seit mehr als drei Jahrzehnten verbinden uns eine tiefe Freundschaft und vertrauensvolle Partnerschaft", sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) am Montag. Beide Seiten könnten mit jedem Austausch weiter voneinander lernen und profitieren.

Leiter der Delegation mit sechs Teilnehmern aus China ist der Vorsitzende des Ausschusses für soziale Angelegenheiten, Arbeit und Massenorganisationen, Qian Jianmin. Geplant sind Besuche beim AWO-Servicehaus in Kiel und bei der Euroimmun Medizinische Labordiagnostik AG in Dassow und Lübeck. Das Unternehmen hat in der Provinzhauptstadt Hangzhou eine Zweigniederlassung.

Die Partnerschaft zwischen beiden Regionen besteht seit 1986. Im Herbst 2018 war Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit einer Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation ins Reich der Mitte gereist.