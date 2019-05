Halle (Saale)

Inflationsrate bei 1,9 Prozent: Gemüse und Brot teurer

13.05.2019, 11:18 Uhr | dpa

Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt haben deutlich angezogen. Im April ermittelte das Statistische Landesamt ein Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß. Im März hatte die Teuerungsrate noch 1,3 Prozent betragen. Während sich Nahrungsmittel insgesamt im Durchschnitt um 1,4 Prozent verteuerten, schlug im April Gemüse mit einem Plus von 9,5 Prozent besonders zu Buche. Das Preisniveau von Brot und Brötchen stieg um 4,7 Prozent. Obst hingegen war 6,9 Prozent günstiger als vor einem Jahr.

Für den Bereich Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe mussten die Verbraucher im Durchschnitt 2,2 Prozent mehr zahlen als im Vorjahresmonat. Für Benzin wurden den Angaben zufolge 2,8 Prozent mehr fällig als noch ein Jahr zuvor.

Wer mit der Eisenbahn fuhr, musste 3,3 Prozent mehr zahlen als im April 2018, bei der Beförderung mit dem Bus lag das Plus sogar bei 13,6 Prozent. Die Preise für Pauschalreisen legten den Statistikern zufolge um durchschnittlich 11,2 Prozent zu. Zeitungen und Zeitschriften wurden um 4,6 Prozent, Bücher um 3,9 Prozent teurer.