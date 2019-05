Espelkamp

Junge stürzt über drei Meter tief: keine Lebensgefahr

13.05.2019, 11:55 Uhr | dpa

Einen wahren Schutzengel hatte ein dreijähriger Junge, der aus dem Fenster eines Hauses in Espelkamp bei Minden etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt ist. Der Junge sei verletzt worden, es habe aber keine Lebensgefahr bestanden, teilte die Mindener Polizei am Montag mit. Das Kind war am Freitagabend unbemerkt von seiner Mutter auf die Fensterbank des Elternhauses geklettert. Der Dreijährige habe das Fenster geöffnet und dann offenbar den Halt verloren. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Junge ins Krankenhaus gebracht.