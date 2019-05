Berlin

Füchse mit gelungener Generalprobe zum EHF-Finalturnier

13.05.2019, 12:01 Uhr | dpa

Die Handballer der Füchse Berlin haben sich für das Final Four um den EHF-Pokal warmgeworfen. Nach dem 32:20-Kantersieg über Die Eulen Ludwigshafen am Sonntagabend richteten sich die Blicke bereits auf das Finalturnier in Kiel. "Der Fokus ging schon auf das Spiel gegen Ludwigshafen. Aber wir haben es auch als letzte Vorbereitung gesehen. Am Freitag haben wir eine sehr große Aufgabe vor uns", sagte Trainer Velimir Petkovic mit Blick auf das EHF-Halbfinale gegen den FC Porto.

Für Petkovic war die Bundesligapartie ein guter Test. "Ludwigshafen spielt sehr oft sieben gegen sechs. Und das erwartet uns fast 50 Minuten auch gegen Porto", sagte der Coach. Gegen die Pfälzer kamen die Berliner gut damit zurecht. Aber Porto ist ein anderes Kaliber als das Schlusslicht der Handball-Bundesliga.

Besonders am Kreis erwartet Petkovic deutlich härtere Brocken. "Im Vergleich zu Ludwigsburg sind Portos Kreisläufer 20 bis 30 Zentimeter größer und breiter", warnte der Trainer. Die gute Defensivleistung gibt den zuletzt verunsicherten Berlinern aber neues Selbstvertrauen. Dieses Positiverlebnis will man in Kiel fortsetzen. Nationalspieler Paul Drux fordert deshalb: "Wir müssen die gleichen Tugenden an den Tag legen. Müssen viel laufen und kämpfen."

Der klare Erfolg tat den Füchsen aber auch in der Liga gut. Denn sie eroberten den wichtigen Platz sechs zurück - der könnte in dieser Saison für einen Startplatz im Europapokal genügen. "Darüber freue ich mich sehr", gestand Petkovic. Zudem konnte die möglicherweise entscheidende Tordifferenz aufbessert werden. "Wir kämpfen um jedes Tor. Denn jedes könnte am Schluss entscheidend sein", sagte Petkovic.