Mainz

Landtag nimmt Debatte über neues Kita-Gesetz auf

13.05.2019, 13:11 Uhr | dpa

Nach monatelanger intensiver Diskussion kommt die Neufassung des Kita-Gesetzes in dieser Woche in den rheinland-pfälzischen Landtag. Drei Tage vor der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer, in der politischen Auseinandersetzung über das Gesetz habe es "überzeichnete Töne und Falschaussagen" gegeben. Die Diskussion mit den direkt Betroffenen in der praktischen Kita-Arbeit sei hingegen "in den allermeisten Fällen konstruktiv" gewesen. Die CDU sprach nach Vorlage des überarbeiteten Entwurfs im April von einem "einem Millionen-Schwindel zu Lasten von Kindern, Erzieherinnen und Eltern".

Nach einem "sehr dialogischen Prozess" sei ein Gesetz entstanden, das die Kita-Landschaft in Rheinland-Pfalz positiv verändern werde, sagte Schweitzer am Montag in Mainz. Ein Problem werde es sein, auch die Erzieherinnen und Erzieher zu finden, die aufgrund der zusätzlichen Mittel auch neu eingestellt werden könnten. Auch die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer sprach von einer Verbesserung gegenüber der bisherigen Situation. "Mehr geht immer, aber es ist sehr viel getan worden", sagte sie.