Wiesbaden

Senioren wie Schüler: Bus und Bahn für 365 Euro im Jahr

13.05.2019, 13:15 Uhr | dpa

Das neue Seniorenticket in Hessen soll für ältere Frauen und Männer ab dem 65. Lebensjahr gelten und vom Jahr 2020 an genutzt werden können. Mit der Jahreskarte könne ab neun Uhr morgens in Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen sowie Regionalzügen in ganz Hessen werktags gefahren werden, kündigte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden an. An Wochenenden und Feiertagen gelte das Seniorenticket ganztägig ohne zeitliche Einschränkung. Die Kosten für die personengebundene Jahreskarte beliefen sich auf 365 Euro.

"Wir sind uns sicher: Das Ticket wird ein echter Renner", sagte Al-Wazir bei der Präsentation mit den Verantwortlichen der Verkehrsverbünde Rhein-Main (RMV), Nordhessen (NVV) und Rhein-Neckar (VRN). Das Angebot richte sich an die knapp 1,3 Millionen Senioren in Hessen. Da diese Altersgruppe nach Schätzungen derzeit nur über rund 30 000 Zeitkarten verfüge, werde mit einem deutlichen Zuwachspotenzial gerechnet. Das Land habe aber den Verkehrsverbünden zugesagt, ein mögliches Defizit bei der Einführung der Fahrkarte auszugleichen, versicherte der Minister.

Vorbild für das neue Angebot ist das seit August 2017 geltende Schülerticket. Mit der Fahrkarte können Schüler und Auszubildende für ebenfalls 365 Euro im Jahr landesweit Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Regionalzüge nutzen. Im Schuljahr 2017/2018 wurde das Schülerticket in Hessen 407 000 Mal verkauft. Das ist nach Angaben des Ministeriums eine Steigerung um fast 60 Prozent zu den Verkaufszahlen vor dem gemeinsamen Angebot im ganzen Land. Al-Wazir stellt als langfristige Vision auch ein günstiges Bürgerticket für alle Hessen in Aussicht.