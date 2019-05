Neunkirchen

Einsturzgefahr nach Brand: Feuerwehr über Gerüst in Wohnhaus

13.05.2019, 13:15 Uhr | dpa

Fast anderthalb Tage nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Wohnhaus im saarländischen Neunkirchen haben die Einsatzkräfte begonnen, ein Gerüst an dem Gebäude zu errichten. Weil das Treppenhaus ausgebrannt sei und Einsturzgefahr bestehe, gebe es keinen anderen Weg in die oberen Etagen des Hauses, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ziel sei es, am Montagnachmittag in das Haus zu gelangen, um nach der vermissten dreiköpfigen Familie zu suchen und eine tote Person zu bergen. Zuvor hatte eine Spezialfirma am Morgen die Stromversorgung des Hauses unterbrochen.

Das Feuer war nach Polizeiangaben auch am Montagmittag noch nicht vollständig gelöscht. "Das Feuer flackert immer wieder auf", sagte ein Polizeisprecher. Ursache und Schaden waren zunächst unklar. Beim Löschen hatten die Einsatzkräfte am Sonntag laut Polizei eine Leiche gesichtet, konnten sie aber nicht bergen.

Das Feuer war am Sonntagmorgen im Keller ausgebrochen und griff auf das ganze Haus über. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren laut Polizei einige Bewohner aus den Fenstern gesprungen. 13 Personen wurden gerettet und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die Bewohner der Nachbarhäuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Zahlreiche Schaulustige im Umfeld des Hauses erschwerten den Einsatz.