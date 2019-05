Hannover

Kabinett beschließt Fußfessel für Freigänger

13.05.2019, 13:16 Uhr | dpa

Niedersachsen will Strafgefangene bei Ausgängen und anderen Haftlockerungen künftig mit Fußfesseln überwachen. Die rot-schwarze Landesregierung hat beschlossen, eine entsprechende Änderung des Justizvollzugsgesetzes in den Landtag in Hannover einzubringen. Schon jetzt gibt es Vorgaben, welche Orte Häftlinge bei Ausgängen betreten dürfen und welche nicht. Mit der elektronischen Fußfessel könne die Einhaltung einer solchen Weisung präzise und in Echtzeit kontrolliert werden, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Montag. Die Gesetzänderung ziele auf den Opferschutz. Darüber hinaus sollen Sicherungsverwahrte nur noch einmal im Vierteljahr statt einmal pro Monat einen Freigang erhalten. Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern zum Schutz der Allgemeinheit bei gefährlichen Tätern.