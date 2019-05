Wilhelmshaven

Falsche Zahlen bei Oberbürgermeisterwahl

13.05.2019, 13:18 Uhr | dpa

Nach der Wahl zum Oberbürgermeister von Wilhelmshaven am Sonntag hat die Stadt zwei Zahlen korrigiert. Bei einer Überprüfung seien am Montag Unregelmäßigkeiten im vorläufigen Wahlergebnis festgestellt worden, sagte eine Sprecherin. Durch einen Eingabefehler in einem Briefwahlbezirk seien statt der nur 3 ungültigen Stimmzetteln 1003 im System erfasst worden.

Auch die Zahl der Wahlberechtigten musste korrigiert werden. Der Landeswahlleitung waren 65 664 Wahlberechtigte gemeldet worden. Drei Monate nach Erstellung des Wählerverzeichnisses seien durch Wegzüge und Sterbefälle am Wahltag aber nur noch 63 848 Menschen wahlberechtigt, hieß es. Die korrigierten Zahlen hätten keinen Einfluss auf die Stimmenzahl für die jeweiligen Bewerber gehabt, sagte die Sprecherin. Doch liege die Wahlbeteiligung damit nicht bei 47,7 Prozent, sondern nur bei 46,2 Prozent.

Für die Suche nach dem neuen Oberbürgermeister ist eine Stichwahl nötig. Am Sonntag hatte sich keiner der 15 Bewerber mit absoluter Mehrheit durchsetzen können. Am 26. Mai treten nun Niels Weller von der SPD und der Einzelbewerber Carsten Feist gegeneinander an. Amtsinhaber Andreas Wagner (CDU) hatte nicht mehr kandidiert.