Hamburg

Urteil zu Böllerexplosion auf S-Bahnhof bestätigt

13.05.2019, 14:32 Uhr | dpa

Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung eines Hamburgers wegen einer Böllerexplosion auf dem S-Bahnhof Veddel bestätigt. Damit ist die Verurteilung des 53-Jährigen zu zehn Jahren Haft rechtskräftig, wie der Gerichtshof am Montag in Karlsruhe mitteilte. Das Landgericht Hamburg hatte den Deutschen am 29. Oktober vergangenen Jahres wegen versuchten Mordes, Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und weiterer Delikte schuldig gesprochen.

Der Angeklagte hatte nach Feststellung des Landgerichts am 17. Dezember 2017 eine Plastiktüte mit 72 Schrauben und zwei pyrotechnischen Sprengkörpern auf dem Bahnsteig abgestellt und nach dem Einfahren einer S-Bahn gezündet. Der Feuerball verfehlte einen Passanten nur knapp. Ein Fahrgast im Türbereich der S-Bahn erlitt ein Knalltrauma. Die Scheibe eines Windschutzes ging zu Bruch.

Es habe sich um "einen perfiden und heimtückischen Anschlag auf wehrlose Passanten" gehandelt, hatte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung gesagt. Das Motiv habe man nicht sicher feststellen können. Angesichts der rechtsextremen Gesinnung des Angeklagten liege es nicht fern, dass die Tat aus ausländerfeindlichen Motiven heraus begangen worden sei. Der Verteidiger hatten keinen Beleg für einen Tötungsvorsatz gesehen.

Der Angeklagte war bereits 1992 wegen der brutalen Tötung eines 53-Jährigen in Buxtehude, der Adolf Hitler als Verbrecher bezeichnet hatte, vom Landgericht Stade zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden.