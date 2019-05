Dresden

Scheuer will grüne Welle für Radfahrer in Deutschland

13.05.2019, 14:34 Uhr | dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will mehr Radfahrer auf Deutschlands Straßen sehen. Es gehe darum, das Fahrrad als Verkehrsmittel stärker zu positionieren, sagte er am Montag zum Auftakt des 6. Nationalen Radverkehrskongresses in Dresden. Viele Fahrradfahrer fühlten sich auf den Straßen nicht sicher. Doch Radfahren dürfe keine Heldentat mehr sein, sondern pures Vergnügen und Normalität. Scheuer stellte acht Leitziele für den neuen Radverkehrsplan vor. Dabei geht es unter anderem um smarte Lösungen für eine grüne Welle für Radfahrer. Konkrete Summen für Investitionen nannte der Minister in seiner Rede nicht.