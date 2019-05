Bremen

DGB sieht Morddrohung als Versuch der Einschüchterung

13.05.2019, 14:38 Uhr | dpa

Der DGB in Bremen wertet die Morddrohung gegen einen örtlichen Linken-Politiker als versuchte Einschüchterung vor einer Demonstration gegen Rassismus am 25. Mai. "Eigentlich haben wir in Bremen eine andere Denke", sagte die Chefin der Region Bremen/Elbe-Weser im Deutschen Gewerkschaftsbund, Annette Düring, am Montag. Man nehme die Drohung ernst, doch man lasse sich für die Kundgebung auch keine Angst machen. "Wir werden klar und deutlich machen, dass wir ganz viele sind", sagte Düring.

Die Demonstration am Tag vor der Bremer Landtagswahl richtet sich den Veranstaltern zufolge "gegen Rassismus und Rechtspopulismus". Die rechte Alternative für Deutschland (AfD) wird nach Umfragen in Fraktionsstärke in die neue Bremer Bürgerschaft einziehen.

Der Linken-Politiker Sebastian Rave, Mitorganisator der Demo, sagte, er habe in der vergangenen Woche eine Mail mit der Morddrohung erhalten. Die Polizei gehe zwar nicht von einer konkreten Bedrohung aus. "Aber das ist ein eindeutiger Einschüchterungsversuch", sagte Rave.