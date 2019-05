Hannover

Todesursache einer 93-Jährigen in Hannover weiter unklar

13.05.2019, 14:45 Uhr | dpa

Der Tod einer 93-Jährigen in Hannover gibt den Ermittlern auch nach der Obduktion weiter Rätsel auf. Die Polizei konnte am Montag ein Verbrechen nicht ausschließen. Die 61 Jahre alte Nichte der Seniorin hatte die Frau am Sonntag leblos in ihrer Wohnung gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Weil die Notärztin Zweifel an einer natürlichen Todesursache hatte, verständigte sie die Kriminalpolizei. Die Leiche der 93-Jährigen wurde noch am Sonntagabend obduziert. Bis ein Ergebnis vorliegt, kann es einer Polizeisprecherin zufolge bis zu zwei Wochen dauern. Bislang könne auch keine bestimmte Todesursache ausgeschlossen werden. Die Polizei will nun das Umfeld und Nachbarn der Toten befragen.