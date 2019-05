Kamen

Lastwagenfahrer stirbt bei Zusammenstoß auf der A 2

13.05.2019, 14:45 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenprall zweier Lastwagen auf der A 2 bei Kamen ist ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei musste ein 34 Jahre alter Lastwagenfahrer am Montagmorgen auf der Autobahn in Richtung Oberhausen bremsen. Der 53-Jährige habe das Bremsmanöver seines Vordermannes offenbar übersehen. Mit seinem Lastwagen sei er nahezu ungebremst in den Wagen des 34-Jährigen gekracht. Der Mann wurde im Führerhaus seines Sattelzuges eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der 34-Jährige blieb den Ermittlern zufolge unverletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 70 000 Euro. Es entstand ein kilometerlanger Stau.