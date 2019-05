Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden richtet Spezialabteilungen ein

13.05.2019, 14:47 Uhr | dpa

Mit neu eingerichteten Spezialabteilungen will die Dresdner Staatsanwaltschaft Kriminalität künftig effektiver bekämpfen. Vor allem gehe es darum, für schwere Verbrechen im Wirtschaftsbereich, Kapitaldelikte und Phänomene wie Cyberkriminalität und Betrug in Gesundheitswesen und Pflege gerüstet zu sein, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Klaus Rövekamp am Montag in Dresden. 2018 wurde mit der Neuausrichtung der Behörde begonnen. Diese soll auch dazu dienen, die Verfahren künftig schneller abzuarbeiten. Pro Monat gehen bei der Staatsanwaltschaft rund 5000 Verfahren ein, etwa 8500 sind derzeit insgesamt unerledigt.