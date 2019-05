Passau

Staatsanwaltschaft: Zwei der Toten stammten aus Westerwald

13.05.2019, 14:47 Uhr | dpa

Die zwei tot im bayerischen Passau entdeckten Rheinland-Pfälzer stammen aus einem kleinen Ort bei Altenkirchen im Westerwald. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Passau am Montag. Zuvor hatte der SWR über die Herkunft der Toten berichtet. Die Leichen des 53-jährigen Mannes und der 33-jährigen Frau waren in einem Gästezimmer einer Pension einem Bett gefunden worden, auf dem Boden lag zudem die Leiche einer 30-Jährigen aus Niedersachsen. Mitarbeiter der Pension hatten am Samstag die drei toten Gäste gefunden. In den Körpern der Toten steckten laut Polizei Pfeile.