Uelzen

14-Jähriger durch Schuss aus Gaspistole verletzt

13.05.2019, 16:15 Uhr | dpa

Weil er sich bedroht fühlte, hat ein Ladenbesitzer in Uelzen Jugendliche mit einer Gaspistole bedroht und einen 14-Jährigen leicht verletzt. Der Junge hatte bei dem Vorfall am Sonntag gegen die Waffe getreten, dadurch löste sich ein Schuss, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schüler erlitt Augenreizungen. Der 63 Jahre alte Ladeninhaber hatte die drei Jungen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren zuvor aufgefordert, sein Antiquitätengeschäft zu verlassen. Sie weigerten sich jedoch. Warum sich die Jugendlichen in dem Laden aufhielten, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Ladeninhaber besetzt einen kleinen Waffenschein und darf eine Gaswaffe führen. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.