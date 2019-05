Schwerin

Bis zu 20 000 Euro Förderung für Kinderspielplätze

13.05.2019, 16:26 Uhr | dpa

Geld für Kinderspielplätze: Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern können bis zum 30. Juni bis zu 20 000 Euro für die Neuanlage, Erneuerung oder Sanierung öffentlich zugänglicher Kinderspielplätze beantragen. Das teilte das Agrarministerium in Schwerin am Montag mit. Anträge müssten beim örtlich zuständigen Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt eingereicht werden.

Der Zuschuss betrage je nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde bis zu 90 Prozent. Die Maßnahmen würden aus dem Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern finanziert. Die Richtlinie soll in den nächsten Tagen auf der Internetseite des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt veröffentlicht werden.